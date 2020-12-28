Вечный отпуск Зеленский заслужил, а вот короткий вряд ли, - Капранов о графике президента

28 декабря, 2020, 21:17

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

Ведущий Василий Зима очертил график Зеленского в течение года, отметив, что с 31 декабря 2019 года по 2 января 2020-го он провел в Буковеле Ивано-Франковской области; со 2 января по 9 января находился в Омане; с 19 по 29 июля отдыхал на "даче Хрущева" на острове Бирючий в Херсонской области; с 26 сентября находился на Закарпатье в санаторном комплексе "Деренивская Купель", а с 31 декабря планирует посетить западную резиденцию президента в Гуте, Ивано-Франковской области.

Так, на вопрос ведущего, за год не много ли отдыха для президента, Капранов ответил: "Мы вообще мечтаем, чтобы он (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.) ушел, как говорили в советские времена, "на заслуженный отдых". Я думаю, вот такой, что называется долговременным отпуском ... Вечный отпуск он заслужил 100%. А вот короткий - не знаю. Короткий вряд ли".

28 декабря руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский на Новый год отправится в государственной резиденцию в с. Гута, Ивано-Франковской области.

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