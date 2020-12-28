ВАКС будет выбирать меру пресечения заместителю главы ОП Олегу Татарову 30 декабря

28 декабря, 2020, 14:05

Высший антикоррупционный суд Украины перенес избрание меры пресечения заместителю главы ОП Олегу Татарову на 30 декабря

Об этом сообщила корреспондент Валерия Пашко в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале Еспресо.TV.

"С самого утра под стенами Высшего антикоррупционного суда собралось около сотни активистов и несколько десятков правоохранителей. Сам заместитель главы ОП зашел в зал суда через черный вход. Именно поэтому мы не смогли пообщаться с господином Татаровым. Судебное заседание началось в 12:30 . Журналистам не разрешили присутствовать на заседании из-за карантинных ограничений. Только можно было следить за онлайн трансляцией судебного процесса. Собственно, суд перенес избрание меры пресечения господину Татарову из-за неявки прокуроров на 10 часов утра 30-го декабря ", - рассказала Пашко.

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Также корреспондент добавила, что Олег Татаров отмечает, что это дело является личной местью главы НАБУ Сытника.

"Сам господин Татаров на прошлом заседании суда отметил, что данное дело является сфабрикованным. И добавил, что это лишь пиар и личная месть главы НАБУ г. Сытника ", - добавила Валерия Пашко.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

Однако, детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не пустили в Офис президента для процедуры

21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

22 декабря в Специальной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что будут требовать залог в размере 10 млн грн для Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

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