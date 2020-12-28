В следующем году доллар будет стоить примерно 28 грн, плюс-минус гривня, - банкир Лавренчук
Такой прогноз озвучил Владимир Лавренчук, бывший глава правления "Райффайзен Банк Аваль", в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
Он утверждает, что сейчас состояние украинской гривни прогнозируемое и предсказуемое - и это один из признаков удачной банковской реформы.
"Сегодня, во время невиданного кризиса, мы не видим очередей в банки, чтобы снять депозиты или закупить валюту. По обычаю "сельский телеграф" не передает, что пора что-то закупать. Гривня не находится в опасности. Банковские институты имеют достаточно капитала. Это означает , что в случае ухудшения экономического состояния у банков есть запас прочности", - сказал Лавренчук.
По его словам, в следующем году больших колебаний курса доллара ожидать не стоит.
"Ситуация прогнозируема. Я буду опираться на "коллективный разум". Подавляющее количество экспертов и аналитиков дают коридор 28 грн/$ плюс-минус гривня на 2021 год. Что в условиях кризиса, который мы проживаем, является подтверждением надежности нашей гривни", - отметил эксперт.
Он добавил, что вопрос сотрудничества Украины с Международным валютным фондом остается "единственным неизвестным во всей этой конфигурации прогноза по финансовому сектору и по гривне".
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