В следующем году доллар будет стоить примерно 28 грн, плюс-минус гривня, - банкир Лавренчук

28 декабря, 2020, 21:48

Ситуация в финансовом секторе Украины стабильна, в течение следующего года ожидается курс на уровне 28 грн/$ с возможными колебаниями до гривни

Такой прогноз озвучил Владимир Лавренчук, бывший глава правления "Райффайзен Банк Аваль", в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

Он утверждает, что сейчас состояние украинской гривни прогнозируемое и предсказуемое - и это один из признаков удачной банковской реформы.

"Сегодня, во время невиданного кризиса, мы не видим очередей в банки, чтобы снять депозиты или закупить валюту. По обычаю "сельский телеграф" не передает, что пора что-то закупать. Гривня не находится в опасности. Банковские институты имеют достаточно капитала. Это означает , что в случае ухудшения экономического состояния у банков есть запас прочности", - сказал Лавренчук.

По его словам, в следующем году больших колебаний курса доллара ожидать не стоит.

"Ситуация прогнозируема. Я буду опираться на "коллективный разум". Подавляющее количество экспертов и аналитиков дают коридор 28 грн/$ плюс-минус гривня на 2021 год. Что в условиях кризиса, который мы проживаем, является подтверждением надежности нашей гривни", - отметил эксперт.

Он добавил, что вопрос сотрудничества Украины с Международным валютным фондом остается "единственным неизвестным во всей этой конфигурации прогноза по финансовому сектору и по гривне".