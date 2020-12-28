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Espreso.tvОбществоВ образцах породы с астероида Рюгу нашли вероятно искусственный объект

В образцах породы с астероида Рюгу нашли вероятно искусственный объект


фото: marca
Небольшой объект, вероятно, искусственного происхождения был обнаружен среди породы с астероида Рюгу, доставленных на Землю

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Marca.

"Возможно, что это алюминий, который отделился от рожка отборщиков проб с астероида во время работы", - говорится в сообщении.

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Однако в целом ученые еще не подтвердили происхождение этого искусственного объекта.

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