В образцах породы с астероида Рюгу нашли вероятно искусственный объект

28 декабря, 2020, 10:57

Небольшой объект, вероятно, искусственного происхождения был обнаружен среди породы с астероида Рюгу, доставленных на Землю

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Marca.

"Возможно, что это алюминий, который отделился от рожка отборщиков проб с астероида во время работы", - говорится в сообщении.

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Однако в целом ученые еще не подтвердили происхождение этого искусственного объекта.