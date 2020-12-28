В Киеве с января будут работать точки по приему елок на утилизацию

28 декабря, 2020, 14:29

В столице с 1 января 2021 года начнут работать 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок

Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

"Великолепная экологическая традиция переработки новогодних елок в Киеве стартует уже в шестой раз. Собранные деревья переделают на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений. Поэтому именно вы можете подарить пихте, сосне или ели "вторую жизнь", - отметил и. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов Александр Савченко.

Читайте также: На Софийскую площадь вернули шляпу, которую сняли с главной елки Киева. ФОТО

Пункты приема елок будут работать бесплатно с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00. Адреса и контакты ответственных лиц - по ссылке.

"Для обеспечения противоэпидемических мероприятий на пунктах приема будет информация о необходимости соблюдения безопасной дистанции и использование защитных масок, а работники предприятий будут использовать средства индивидуальной защиты - такие, как маски и защитные перчатки", - добавил Савченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb