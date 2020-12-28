В Киеве могут создать центр хранения вакцин от COVID-19, - Радуцкий

28 декабря, 2020, 21:36

В Киеве или поблизости от международного аэропорта "Борисполь" планируется создание центра хранения вакцин от коронавируса

Об этом сообщил глава парламентского медицинского комитета Михаил Радуцкий в Facebook.

Радуцкий заявил, что Национальный центр хранения COVID-вакцин будет создан или непосредственно в Киеве, или у международного аэропорта "Борисполь". Его оборудуют холодильниками, в которых одновременно можно будет хранить сотни тысяч доз вакцины.

"Один холодильник объемом 1000 литров (расчетно вмещает 250 000 доз) уже находится в Украине. Еще двадцать аналогичных установок могут быть ввезены в страну в течение нескольких недель. Это даст нам возможность получить первые партии вакцины, которым требуется хранение в сверхнизких температурах" , - написал Радуцкий.

По его словам, из центра хранения до пунктов прививок в регионах вакцины будет транспортировать логистическая компания в специальных термобоксах. В регионах, как ожидается, вакцина сможет храниться до 5 дней в обычном холодильном оборудовании при температуре +2 ...+ 8 градусов.

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