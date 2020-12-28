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Espreso.tvОбществоВ Кривом Роге обвалился дом, погиб мужчина

В Кривом Роге обвалился дом, погиб мужчина


фото: dp.dsns.gov.ua
В Кривом Роге из-за обвала заброшенного здания погиб мужчина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели установили, что произошло разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом заброшенной здания.

Под завалом оказались два человека.

Сотрудники достали из-под завала мужчину в сознании, его забрали в больницу (состояние средней тяжести). Также спасатели нашли мертвого мужчину. Причина разрушения устанавливается.

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