В Хорватии произошло сильное землетрясение

28 декабря, 2020, 11:57

Утром в понедельник, 28 декабря, в центральной части Хорватии произошло мощное землетрясение силой в 5,2 балла, сообщается о повреждении домов

Об этом сообщает хорватское издание Večernji list .

Толчки зафиксировали в 6:28. Эпицентр землетрясения - вблизи города Сисак, за 51 километр к юго-востоку от Загреба, на глубине 5 километров.

Отмечается, что многие местные жители в страхе выбежали из квартир и домов.

Кроме городов Сисак и Петриня, где толчки были самыми сильными, землетрясение почувствовали и жители хорватской столицы - Загреба.

Информации о пострадавших пока нет.

Несколько позже - в 7:50 в том же районе зафиксировали еще одно немного слабее землетрясение магнитудой 4,9.

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