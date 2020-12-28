В Хорватии произошло сильное землетрясение
28 декабря, 2020, 11:57
Утром в понедельник, 28 декабря, в центральной части Хорватии произошло мощное землетрясение силой в 5,2 балла, сообщается о повреждении домов
Об этом сообщает хорватское издание Večernji list .
Толчки зафиксировали в 6:28. Эпицентр землетрясения - вблизи города Сисак, за 51 километр к юго-востоку от Загреба, на глубине 5 километров.
Отмечается, что многие местные жители в страхе выбежали из квартир и домов.
Кроме городов Сисак и Петриня, где толчки были самыми сильными, землетрясение почувствовали и жители хорватской столицы - Загреба.
Информации о пострадавших пока нет.
Несколько позже - в 7:50 в том же районе зафиксировали еще одно немного слабее землетрясение магнитудой 4,9.
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