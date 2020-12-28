В Грозном на проспекте Путина произошла перестрелка, погибли двое полицейских

28 декабря, 2020, 15:08

В центре столицы Чечни Грозного произошло нападение на полицейских

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

"По предварительной информации, в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов. Один боевик ликвидирован", - отметил собеседник издания. По данным издания, инцидент произошел на проспекте Путина.

По данным Telegram-канала Baza, нападение произошло на работников патрульно-постовой службы.

Нападающих якобы было несколько, они были вооружены ножами. Злоумышленники напали на патрульных и пытались забрать оружие.

По данным СМИ, один из нападавших был застрелен правоохранителями.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb