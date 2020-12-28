В Грозном на проспекте Путина произошла перестрелка, погибли двое полицейских
28 декабря, 2020, 15:08
В центре столицы Чечни Грозного произошло нападение на полицейских
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
"По предварительной информации, в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов. Один боевик ликвидирован", - отметил собеседник издания. По данным издания, инцидент произошел на проспекте Путина.
По данным Telegram-канала Baza, нападение произошло на работников патрульно-постовой службы.
Нападающих якобы было несколько, они были вооружены ножами. Злоумышленники напали на патрульных и пытались забрать оружие.
По данным СМИ, один из нападавших был застрелен правоохранителями.
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