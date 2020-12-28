В Донецкой области депутата Лиманского горсовета приговорили к пяти годам за организацию "референдума"

28 декабря, 2020, 15:21

Депутата Лиманского городского совета Донецкой области приговорили к пяти годам лишения свободы за организацию так называемого референдума "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой прокуратуры.

"При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры судом вынесен обвинительный приговор депутату Лиманского городского совета VII созыва за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, судом установлено, что в мае 2014 года, во время оккупации города Лимана и Лиманского района Донецкой области боевиками незаконных вооруженных формирований РФ, женщина принимала активное участие в организации и проведении незаконного референдума в качестве члена территориальной и председателя участковой избирательной комиссии о признании государственной самостоятельности так называемой ДНР.

За содеянное женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

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