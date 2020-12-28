В Баренцевом море затонуло российское судно: судьба 17 человек неизвестна

28 декабря, 2020, 11:51

В Баренцевом море затонуло российское частное рыболовецкое судно Онега, двое рыбаков были спасены, 17 пропали без вести

Как сообщили российскому Интерфаксу в МЧС РФ, судно перевернулось и затонуло неподалеку архипелага Новая Земля из-за обледенения.

На борту судна находились 19 человек. Прибывшие на помощь другие рыболовецкие суда спасли двух членов экипажа. Остальные 17 моряков, скорее всего, не выжили из-за низких температур воды в акватории моря.

Спасенные рыбаки смогли подтвердить гибель по меньшей мере одного члена экипажа. По их словам, тело погибшего унесло в море. "Других они потеряли из виду во время затопления судна", - сообщил Интерфаксу информированный источник.

По данным собеседника, кораблекрушение развивалось стремительно, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами.

"Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сетку с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спасательными средствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море", - сказал собеседник.

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