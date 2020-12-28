Украинский ПЕН-клуб назвал лучшие книги 2020 года

28 декабря, 2020, 17:46

Составители внесли в список 177 книг украинских изданий 2020 года

Список лучших книг 2020 года по версии украинского ПЕН-клуба опубликовали на сайте организации

"Члены Украинского ПЕН уже в третий раз упорядочивают список с лучшими украинскими книгами года, чтобы предложить срез важнейших отечественных изданий - и для специалистов, и для обычных читателей. Наша подборка традиционно имеет удобную структуру, которая поможет ознакомиться со стоящими внимания прозаическими и поэтическими новинками, переводами, нон-фикшн, гуманитаристикой и художественными изданиями, появившиеся в этом году в Украине", - отметили составители.

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Всего на сайте обнародован список из 177 книг в категориях "Украинская проза", "Украинская поэзия", "Зарубежная литература" и др.

В номинации Украинская проза представлены 20 книг:

1. Андрухович София. Амадока (Издательство Старого Льва)

2. Андрухович Юрий. Радио Ночь (Meridian Czernowitz)

3. Байдак Иван. Незаметные (Vivat)

4. Бату Дорж. Моцарт 2.0 (Издательство Старого Льва)

5. Беспалов Максим. Восточный Вал (Темпора)

6. Ильченко Олесь. Порт Житана (Meridian Czernowitz)

7. Братья Капрановы. Рута (Нора-Друк / Зеленый пес)

8. Гримич Марина. Юра (Нора-Друк)

9. Коломийчук Богдан. Экспресс до Галиции (Издательство Старого Льва)

10. Курков Андрей. Винничук Юрий. Ключи Марии (Фолио)

11. Любка Андрей. МУР (Meridian Czernowitz)

12. Назаренко Владимир. Акупунктурная связь (Пирамида)

13. Осока Сергей. Три лини для Марии (Издательство Старого Льва)

14. Павлюк Илларион. Я вижу, вас интересует тьма (Издательство Старого Льва)

15. Процюк Степан. Пальцы среди песка (Наш Формат)

16. Пузик Валерий. Я видел его живым, мертвым и снова живым (Издательство Старого Льва)

17. SAIGON Сергей Сергеевич. Юпак (Белка)

18. Санченко Антон. Круз и Лис (Комора)

19. Фукс Ксения. 12 сезонов женщины (Издательство 21)

20. Яценко Петр. Магнетизм (Издательство Старого Льва)

Составители выделили 14 авторов в номинации "Украинская поэзия":

1. Астафьев Александр. Избранные стихи (Пирамида)

2. Гаряив Владимир. Метафизический реквием (Meridian Czernowitz)

3. Герасимьюк Елена. Тюремная песня (Люта справа)

4. Гладун Дарина. Из тени красивых красных мальчиков (Парадигма)

5. Жадан Сергей. Список кораблей (Meridian Czernowitz)

6. Жаржайло Михаил. Недопустимые символы (kntxt)

7. Кияновская Марианна. Живые преобразования (Дух и Литера)

8. Костенко Лина. И снова пролог / Und wieder Prolog. Параллельный перевод на немецкий - Алоиз Вольдан (ВНТЛ-Классика)

9. Крюгер Вано. Сосуд без дна (Люта справа)

10. Лышега Олег. Развесистое дерево (Пирамида)

11. Малигон Анна. Розарий (Издательство Старого Льва)

12. Малкович Иван. Яксунины берега (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

13. Ралко Влада. Рот и крест (Art Huss)

14. Шувалова Ирина. каменьсадлес (Издательство Старого Льва)

В номинации "Путевые очерки / репортажи" представлены всего 3 книги:

1. Гуменюк Наталья. Затерянный остров. Книга репортажей из оккупированного Крыма (Издательство Старого Льва)

2. Курико Вера. Улица причастных. Черниговское дело Лукьяненко (Темпора)

3. Михед Александр. Я смешаю твою кровь с углем. Понять украинский Восток (Наш Формат)

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