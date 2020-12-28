Украинские спецслужбы перехватили переговоры относительно поиска ФСБ компромата на главу военной разведки Украины

28 декабря, 2020, 17:21

Украинские спецслужбы перехватили переговоры о том, что Федеральная служба безопасности России ищет компромат на нового руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова

Запись опубликована на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

В разведке рассекретили телефонный разговор и личности его участников. Собеседниками являются бывшие сотрудники ГУ СБУ в Крыму Склянко Александр Николаевич и Черных Николай Сергеевич, которые после оккупации Крыма изменили присяге и перешли на службу в ФСБ РФ.

В частности, они обсуждают, что ранее уже передали всю информацию о Буданове.