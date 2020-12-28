Украинские спецслужбы перехватили переговоры относительно поиска ФСБ компромата на главу военной разведки Украины
Запись опубликована на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.
В разведке рассекретили телефонный разговор и личности его участников. Собеседниками являются бывшие сотрудники ГУ СБУ в Крыму Склянко Александр Николаевич и Черных Николай Сергеевич, которые после оккупации Крыма изменили присяге и перешли на службу в ФСБ РФ.
В частности, они обсуждают, что ранее уже передали всю информацию о Буданове.
Расшифровка разговора:
Черных: Салют, Александр Николаевич! Звонил?
Склянко: Да, смотри, а что это такое, не в курсе, двенадцатка почему-то по Буданову? Всю информацию предоставить. Мне Носов позвонил там, для двенадцатки - все, что есть по Буданову.
Черных: Нам здесь задач никаких не было.
Склянко: Нового у нас ничего нет. Все, что у нас раньше было, все давали.
Черных: Ну да, ничего нет.
Склянко: Ну, сейчас Шокуров чего-то принесет, мы тогда спросим про них.
Черных: Ну да, ничего нового не было.
Склянко: Ну, понятно.
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