Украинские легальные мигранты в Польше смогут получить вакцину от коронавируса бесплатно

28 декабря, 2020, 16:05

В Польше украинские мигранты смогут бесплатно получить вакцину от COVID-19

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает "Польское радио".

"Каждый человек, который легально проживает на территории Республики Польша, и это пребывание регулируется, например, с помощью карты временного или постоянного проживания, может сделать прививку. Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут получить вакцину бесплатно", - сказал Дворчик.

Иностранным гражданам достаточно иметь официальные документы, подтверждающие Польшу как место для проживания. Вакцина в Польше будет доступна даже тем, кто не имеет страховки, а также бездомным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb