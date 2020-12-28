Украинцы назвали сумму, которую готовы потратить на новогодний стол в 2020 году

28 декабря, 2020, 12:41

Украинцы в 2020 году готовы потратить на новогодний стол в среднем 1440 грн или $ 50,6

Об этом говорится в результатах опроса фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии (КМИС).

"Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, составляет 1440 грн (или 50,6 долл. США по курсу в декабре 2020)", - свидетельствуют результаты опроса.

Отмечается, что в прошлом году эта сумма составляла 1390 грн, но нынешний бюджет новогоднего стола на самом деле меньше прошлогоднего, если перевести в твердую валюту ($ 59,7 по курсу НБУ в декабря 2019 года). В 2018 году эта сумма составляла 1752 грн ($ 62,8 по курсу НБУ в декабре 2018 года).

В то же время, отмечается, что в 2020 году уменьшилась до 16% доля опрошенных, которые ответили, что у них на новогодний стол нет денег. В предыдущие годы таких было 23%.

По данным Фонда "Демократические инициативы", опрос проводился с 5 по 13 декабря 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, по результатам исследования Национального научного центра (ННЦ) "Институт аграрной экономики", средняя стоимость новогоднего стола в Украине за год выросла на 5,3% - до 1706,9 грн.

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