Украина в 2021 году должна погасить $16 млрд госдолга, - Минфин

28 декабря, 2020, 15:05

Сумма погашения государственного долга в 2021 году составит $16 млрд, что почти вдвое больше годовой суммы погашения в 2022 и 2023 годах

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно с инвестпрезентацией Министерства финансов $8,2 млрд от указанной суммы - это погашение по внутреннему долгу, $3,4 млрд - по внешнему, а также $2,7 млрд - обслуживание внутреннего долга и $1,8 млрд - внешнего.

Отмечается, что в последующие годы выплаты по госдолгу будут снижаться до $8,6 млрд грн в 2022 году, $8,9 млрд - в 2023-м. Далее погашение госдолга составит $10,1 млрд в 2024 году и $1,8 млрд в 2025 году соответственно.