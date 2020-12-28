Украина направила ОБСЕ ноту из-за травмирования бойца ООС вследствие обстрела со стороны оккупантов

28 декабря, 2020, 09:19

Украина направила в СММ ОБСЕ ноту из-за обстрела оккупантов, в результате которого травмировался украинский военный

Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Telegram.

27 декабря вечером в результате обстрела оккупантов получил боевое травмирования украинский военный.

Состояние его здоровья удовлетворительное, он находится в больнице.

"Украинской стороной СЦКК было введено "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.