Украина направила ОБСЕ ноту из-за травмирования бойца ООС вследствие обстрела со стороны оккупантов
28 декабря, 2020, 09:19
Украина направила в СММ ОБСЕ ноту из-за обстрела оккупантов, в результате которого травмировался украинский военный
Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Telegram.
27 декабря вечером в результате обстрела оккупантов получил боевое травмирования украинский военный.
Состояние его здоровья удовлетворительное, он находится в больнице.
"Украинской стороной СЦКК было введено "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
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