 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоУкраина направила ОБСЕ ноту из-за травмирования бойца ООС вследствие обстрела со стороны оккупантов

Украина направила ОБСЕ ноту из-за травмирования бойца ООС вследствие обстрела со стороны оккупантов

Украина направила в СММ ОБСЕ ноту из-за обстрела оккупантов, в результате которого травмировался украинский военный

Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Telegram.

27 декабря вечером в результате обстрела оккупантов получил боевое травмирования украинский военный.

Состояние его здоровья удовлетворительное, он находится в больнице.

"Украинской стороной СЦКК было введено "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать