Участники пробного ВНО могут выбрать для тестирования только один предмет, - МОН

28 декабря, 2020, 16:32

МОН отмечает, что участники пробного ВНО могут выбрать для тестирования только один предмет

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2021 года начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования. В связи с эпидемиологическими угрозами в 2021 году каждый участник / каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО", - говорится в сообщении.

Тестирование по всем предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года.

Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн.

Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте УЦОКО, будут опубликованы на их информационных страницах 16 апреля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb