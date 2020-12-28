Трамп подписал бюджет США на 2021 год

28 декабря, 2020, 10:12

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $ 2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $ 900 млрд

"Президент Дональд Трамп подписал законопроект о бюджете на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, предусматривающий чрезвычайное реагирование на коронавирус и оказание чрезвычайной помощи ... Президент подписывает этот законопроект, чтобы восстановить пособие по безработице, прекратить выселение, оказать помощь в аренде жилья ... добавить гораздо больше денег на распространение вакцин и многое другое", - написал представитель Белого дома Джадд Дир в своем Twitter.

В своем заявлении после подписания бюджета Трамп заявил, что ожидает от Конгресса голосования в пользу отдельного законопроекта, что увеличит выплаты американцам до 2000 долларов для взрослого и 600 долларов для ребенка. Голосование должно пройти в понедельник.

Президент также призвал конгрессменов убрать из бюджета то, что он считает ненужными затратами и пообещал выслать им список положений, которые он считает необходимым убрать.

Как сообщает CNN , Трамп подписал массивный законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и государственное финансирование в размере $ 2,3 трлн в воскресенье вечером, 27 декабря.

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