Силовики в оккупированном Крыму принудительно вывезли из дома гражданского журналиста Темерьянова

28 декабря, 2020, 12:24

В оккупированном Крыму гражданского журналиста Вилена Темерьянова полицейские принудительно вывезли из дома

Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.

"Сегодня около 9:00 утра сотрудники полиции принудительно посадили в служебную машину и вывезли из дома гражданского журналиста Вилена Темерьянова. Он живет в поселке Свободное Джанкойского района", - говорится в сообщении.

По словам жены журналиста, силовики отказались предоставлять документы.

Они повезли Темерьянова в Симферополь.

Жена добавила, что телефон мужа заблокирован.

Позже адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что едет к журналисту для предоставления ему юридической помощи.