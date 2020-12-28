Силовики в оккупированном Крыму принудительно вывезли из дома гражданского журналиста Темерьянова
28 декабря, 2020, 12:24
В оккупированном Крыму гражданского журналиста Вилена Темерьянова полицейские принудительно вывезли из дома
Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.
"Сегодня около 9:00 утра сотрудники полиции принудительно посадили в служебную машину и вывезли из дома гражданского журналиста Вилена Темерьянова. Он живет в поселке Свободное Джанкойского района", - говорится в сообщении.
По словам жены журналиста, силовики отказались предоставлять документы.
Они повезли Темерьянова в Симферополь.
Жена добавила, что телефон мужа заблокирован.
Позже адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что едет к журналисту для предоставления ему юридической помощи.
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