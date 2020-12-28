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Espreso.tvОбществоСиловики в оккупированном Крыму принудительно вывезли из дома гражданского журналиста Темерьянова

Силовики в оккупированном Крыму принудительно вывезли из дома гражданского журналиста Темерьянова


фото: facebook.com/crimeansolidarity
В оккупированном Крыму гражданского журналиста Вилена Темерьянова полицейские принудительно вывезли из дома

Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.

"Сегодня около 9:00 утра сотрудники полиции принудительно посадили в служебную машину и вывезли из дома гражданского журналиста Вилена Темерьянова. Он живет в поселке Свободное Джанкойского района", - говорится в сообщении.

По словам жены журналиста, силовики отказались предоставлять документы.

Они повезли Темерьянова в Симферополь.

Жена добавила, что телефон мужа заблокирован.

Позже адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что едет к журналисту для предоставления ему юридической помощи.

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