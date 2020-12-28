Сутки в зоне ООС: оккупанты применили запрещенные минометы, пострадал украинский военный

28 декабря, 2020, 07:56

В воскресенье, 27 декабря, российские военные в зоне проведения операции Объединенных сил 7 раз нарушили мирные договоренности

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В частности со стороны оккупантов было зафиксировано 6 обстрелов и один пролет беспилотника. Все нарушений захватчики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вблизи Водяного на Приазовье россияне применили запрещены Минскими соглашениями минометы калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование, он госпитализирован.

С 82-мм миномета и стрелкового оружия оккупанты стреляли неподалеку Лебединского, а вблизи Марьинки применили стрелковое оружие. Неподалеку Авдеевки захватчики обстреляли украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Для корректировки огня враг применил беспилотник, но бойцы Объединенных сил смогли его обезвредить.

На обстрел со стороны оккупантов украинские военные ответили огнем.

С начала суток 28 декабря, в пригороде Авдеевки захватчики открывали огонь из подствольного гранатомета.

"Обстрел был неприцельно, поэтому огонь наши воины не раскрывали", - отметили в штабе ООС.

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