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Espreso.tvЭкономикаСуд открыл дело о банкротстве "Богдан Моторс" Гладковского

Суд открыл дело о банкротстве "Богдан Моторс" Гладковского

Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве компании "Богдан Моторс" Олега Гладковского

Об этом пишет Finbalance .

Согласно сообщению, 21 декабря 2020 года Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве частного акционерного общества "Богдан Моторс".

Согласно материалам дела, инициатором процедуры является компания "Финансовая компания "Финворк".

  • Напомним, 21 декабря Национальное антикоррупционное бюро вручило подозрение Игорю Гладковскому по делу "хищений в оборонке". Ему инкриминируют получение взятки.
 
 
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