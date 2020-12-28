Суд открыл дело о банкротстве "Богдан Моторс" Гладковского
28 декабря, 2020, 11:50
Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве компании "Богдан Моторс" Олега Гладковского
Об этом пишет Finbalance .
Согласно сообщению, 21 декабря 2020 года Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве частного акционерного общества "Богдан Моторс".
Согласно материалам дела, инициатором процедуры является компания "Финансовая компания "Финворк".
- Напомним, 21 декабря Национальное антикоррупционное бюро вручило подозрение Игорю Гладковскому по делу "хищений в оборонке". Ему инкриминируют получение взятки.