Степанов назвал размер средней зарплаты врача в 2021 году

28 декабря, 2020, 18:24

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, заработная плата медиков в следующем году будет такой же, как и в 2020-м

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью "Цензор".

"Исходя из той стоимости, которая заложена на финансирование медицины на следующий год, зарплата врача будет на уровне 9 тыс. в месяц. То есть то, что врач получает сейчас, то он будет получать и в следующем году. На большее сегодня денег нет", - отметил министр.

При этом он добавил, что врачи, которые работают в "ковидних" больницах, благодаря 300% -м надбавкам получают около 30 тыс. грн в месяц и будут получать столько же в следующем году.

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