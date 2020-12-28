Старейшая работница британской почты увольняется после 80 лет работы
Об этом сообщает ВВС.
Она начала работать в почтовом отделении своего родного села Клейверли в графстве Шропшир, когда ей едва исполнилось 14 лет. В 1960-м она стала начальником почтового отделения и до сегодня проработала на этой должности.
В работе ей помогает 75-летняя приятельница Энн Мейдли. Местные жители говорят, что будут скучать за ними обеими, когда отделение закроется, - это произойдет до конца года. Несколько месяцев назад почту, где работает госпожа Уайт, временно закрыли из-за коронавируса.
Кей начала карьеру на почте счетоводом и до сих пор сохранила все навыки, несмотря на то что это ремесло существенно изменилось с технологическим прогрессом. На почту она пошла по просьбе матери, которую попросила об этом женщина, работавшая тогда начальницей отделения.
За заслуги перед обществом в 2010 году Кей Уайт получила Орден Британской империи.
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