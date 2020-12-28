Старейшая работница британской почты увольняется после 80 лет работы

28 декабря, 2020, 19:45

Старейшая сотрудница британской Королевской почты 93-летняя Кей Уайт уходит на пенсию после 80 лет работы

Об этом сообщает ВВС.

Она начала работать в почтовом отделении своего родного села Клейверли в графстве Шропшир, когда ей едва исполнилось 14 лет. В 1960-м она стала начальником почтового отделения и до сегодня проработала на этой должности.

В работе ей помогает 75-летняя приятельница Энн Мейдли. Местные жители говорят, что будут скучать за ними обеими, когда отделение закроется, - это произойдет до конца года. Несколько месяцев назад почту, где работает госпожа Уайт, временно закрыли из-за коронавируса.

Кей начала карьеру на почте счетоводом и до сих пор сохранила все навыки, несмотря на то что это ремесло существенно изменилось с технологическим прогрессом. На почту она пошла по просьбе матери, которую попросила об этом женщина, работавшая тогда начальницей отделения.

За заслуги перед обществом в 2010 году Кей Уайт получила Орден Британской империи.