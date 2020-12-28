Соперник "Динамо" в ЛЕ купил нидерландского бомбардира за 4 млн евро
Об этом сообщает Kicker .
24 декабря немецкий "Айнтрахт" Франкфурт объявил о трансфере нападающего Баса Доста в бельгийский "Брюгге". Сегодня стало известно, что сумма трансфера составила 4 млн евро.
"Брюгге" проявил немало усилий, чтобы подписать Баса, и сделал хорошее предложение. Также мы выполнили пожелания футболиста ", - пояснил спортивный директор "Айнтрахта" Фредди Бобич.
Летом 2019 года "Айнтрахт" заплатил "Спортингу" 7 млн евро за трансфер Доста. Нидерландский форвард провел за немецкий клуб 43 матча, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.
Матчи 1/16 финала Лиги Европы будут сыграны 18 и 25 февраля. Донецкий "Шахтер" встретится с израильским "Маккаби Тель-Авив", а киевское "Динамо" сыграет против бельгийского "Брюгге".
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