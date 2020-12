Штормовой ветер и дожди: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 29 декабря

28 декабря, 2020, 14:56

В Украине 29 декабря ожидается потепление, однако будет сильный ветер, до штормовых порывов

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

Завтра в Украине в течение дня ожидается + 5 ° C ... + 9 ° C, на юге + 7 ° C ... + 14 ° C. И только на северо-востоке и востоке Украины будет немного свежее, днем 0 ° C ... + 4 ° C (ночью подморозит).

"Остается 29-го декабря повсюду сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер", - отметила синоптик.

Осадки - преимущественно дожди, ночью и утром с мокрым снегом - вероятные во вторник в западных областях и в северной части.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая ветреная погода.

В Киеве 29-го декабря удержится сильный ветер.

Ближайшей ночью ожидается дождь, местами мокрый снег, завтра днем без существенных осадков.

Температура воздуха ночью около 0 ° C, может быть скользко, а вот днем в столице столбики термометров поскачут до + 5 ° C ... + 7 ° C.

По словам госпожи Диденко, до конца 2020-го года и в начале 2021-го года в Украине будет преобладать теплая, почти весенняя погода.

