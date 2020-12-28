Шевченко предлагает внедрить отдельные виды лицензий для банков в зависимости от их бизнес-моделей

28 декабря, 2020, 14:11

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что должно быть разделение банковских лицензий в соответствии с бизнес-моделями банков

Об этом Шевченко сказал в интервью Экономической правде .

"Сегодня мы имеем ситуацию, когда очистки банковской системы почти произошло. Там остались минорные риски. И мы начали обсуждать ситуацию, когда надо переходить к следующему шагу в реформировании банковской системы. С нашей точки зрения, это должно быть распределение банков по видам лицензий, в зависимости от бизнес-модели", - цитирует издание слова Шевченко.

Он напомнил, что сегодня существует одна универсальная банковская лицензия, по которой работает любой банк независимо от размеров или бизнес-модели. При этом, по его мнению, банку нецелесообразно иметь лицензию на весь перечень операций и поддерживать соответствующую инфраструктуру.

"Такие банки у нас есть и им избыток инфраструктуры не нужен. Поэтому сегодня мы планируем начать процесс, который я вижу следующим шагом реформы банковского надзора - это диверсификация банковских лицензий в соответствии с бизнес-моделями банков", - пояснил глава НБУ.

При этом он отметил, что это вопрос, который "не будет реализован завтра, но это приоритет" и НБУ будет дискутировать этот вопрос с международными партнерами.

Он добавил, что в мире много примеров, когда различные банки работают с различными видами лицензий.

В Украине, отметил Шевченко, в основном все банки сегодня разделены по бизнес-моделям. При этом существуют универсальные банки, которые используют почти всю лицензию, и есть такие, которые сконцентрированы на двух-трех видах операций.

Кроме того, по словам Шевченко, есть небольшое количество банков, которые сегодня находятся в поиске бизнес-модели. Он добавил, что хотя бизнес-модель может адаптироваться, но на среднюю перспективу - 3 года - все банки имеют свою бизнес-модель.