Шевченко: нет цели отказываться от кредитных отношений с МВФ

28 декабря, 2020, 13:28

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что целью Украины является не отказ от кредитов Международного валютного фонда (МВФ), а получение возможности выбирать кредиторов и выгодные условия кредитования

Об этом Шевченко сказал в интервью Экономической правде, отвечая на вопрос о цели министра финансов Сергея Марченко оставить до 2022 года сотрудничество с МВФ, вернув фонду все долги.

"У нас же не стоит вопрос отказа от отношений с МВФ. Я считаю, что нет такой цели отказываться от кредитных отношений с МВФ, или с любыми другими международными финансовыми институтами", - сказал Шевченко.

Однако, по его словам, амбициозная цель для Украины заключается в возможности выбирать кредитора и наиболее выгодные условия.

"Например, как с корпорацией: чем лучше качество бизнеса, тем лучше качество корпоративного управления, тем корпорация более переборчивая. Такой же принцип отношений с международными кредиторами. Чем лучше в Украине управление, государственное управление, я уже не говорю, чем лучше страна работает, чем лучше у нее показатели, тем больше шансов выбирать между кредиторами ", - пояснил Шевченко.

При этом глава НБУ отметил, что находится с Марченко "на одной стороне".

"Мы оба заинтересованы в том, чтобы и в фискальном и монетарном направлении Украина оставалась стабильной страной. Но для того, чтобы получить такую картину, чтобы это стало реальностью, надо еще много внимания уделить реальному сектору экономики", - отметил он.

Напомним, в июне министр финансов Сергей Марченко выразил надежду , что до 2022 года Украина сможет отказаться от кредитования МВФ.