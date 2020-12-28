СБУ в 2020 году задержала 11 агентов российских спецслужб

28 декабря, 2020, 13:27

В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности пресекла деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Агента ФСБ РФ, который должен был взорвать хранилище с аммиаком на территории ПАО "Северодонецкое объединение "Азот", приговорили к 10 годам заключения. По 12 лет получили двое граждан, которые по заданию так называемого ЦСО "МГБ ДНР" принимали участие в совершении теракта в Донецкой области.

Еще один агент ФСБ был задержан при попытке передать секретную документацию по ракетному комплексу "Нептун".

Также агентура спецслужб РФ была обнаружена в органах государственной власти и среди правоохранителей: бывший генерал-майор СБУ, чиновник одного из министерств.

На территории Херсонской и Волынской областей контрразведка СБУ разоблачила целые агентурные сети. Первой руководила экс-работница облгосадминистрации, а члены второй собирали информацию о военных объектах региона.