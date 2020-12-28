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Espreso.tvОбществоРост цен на газ для населения вызван повышением цен на европейских хабах, - Татьяна Бойко

Рост цен на газ для населения вызван повышением цен на европейских хабах, - Татьяна Бойко

Есть ряд причин повышения цен на газ для населения. Главной из них является рост цен на природный газ в европейских хабах

Об этом заявила координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко в эфире программы "Про деньги с Александром Морщавкой" на телеканале Еспресо.TV.

"Прежде всего хочу отметить, что мы говорим о месячном повышении цены на газ. Напомню, что тем, кто использует газ комплексно, целесообразнее выбрать комплексные пакеты услуг. Осенью многие компании предлагали такие пакеты услуг. Вполне ожидаемым и прогнозируемым является сезонное повышение цены на газ. Ведь всегда газ для населения летом дешевле, чем зимой. Но главной причиной является рост цен на европейских хабах. Это обусловлено экономическим кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Именно поэтому мы и имеем такой ощутимое повышение цен. Также хочу добавить, что 40% энергоносителей газа Украина закупает. Это также сказывается на формировании цены на газ на украинском рынке", - добавила Татьяна.
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