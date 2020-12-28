Россиянин, которого не впустили в Украину, предложил взятку пограничникам и получил запрет на въезд в течение 3 лет

28 декабря, 2020, 15:33

Россиянин, которого не пропустили в Украину в аэропорту "Борисполь" из-за того, что он не смог объяснить причину прилета, попытался дать пограничникам взятку, за что получил запрет на въезд в течение 3 лет

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook.

"В "Борисполе" россиянин пытался "купить" пропуск в Украину. 40-летний россиянин прилетел в столичный аэропорт рейсом из Турции. Во время мероприятий пограничного контроля ему было отказано в пересечении границы, так как иностранец не смог подтвердить цели своего путешествия в нашу страну", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что утром 28 декабря, не дождавшись обратного рейса, мужчина решил предложить им взятку. По словам работников аэропорта, мужчина предложил $300.

"Однако его замысел не удался. Неправомерные действия иностранца пограничники пресекли и проинформировали сотрудников Нацполиции. Кроме составления документов об уголовном правонарушении, гражданину РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Иностранец возвращен обратным рейсом", - подчеркнули в ведомстве.