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Espreso.tvОбществоРоссиянин, которого не впустили в Украину, предложил взятку пограничникам и получил запрет на въезд в течение 3 лет

Россиянин, которого не впустили в Украину, предложил взятку пограничникам и получил запрет на въезд в течение 3 лет


фото: dpsu.gov.ua
Россиянин, которого не пропустили в Украину в аэропорту "Борисполь" из-за того, что он не смог объяснить причину прилета, попытался дать пограничникам взятку, за что получил запрет на въезд в течение 3 лет

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook.

"В "Борисполе" россиянин пытался "купить" пропуск в Украину. 40-летний россиянин прилетел в столичный аэропорт рейсом из Турции. Во время мероприятий пограничного контроля ему было отказано в пересечении границы, так как иностранец не смог подтвердить цели своего путешествия в нашу страну", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что утром 28 декабря, не дождавшись обратного рейса, мужчина решил предложить им взятку. По словам работников аэропорта, мужчина предложил $300.

"Однако его замысел не удался. Неправомерные действия иностранца пограничники пресекли и проинформировали сотрудников Нацполиции. Кроме составления документов об уголовном правонарушении, гражданину РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Иностранец возвращен обратным рейсом", - подчеркнули в ведомстве.

  • Напомним, в ноябре пограничники отказали во въезде в Украину российскому актеру Кириллу Гребенщикову.
  • В декабре по представлению СБУ Минкульт включил российского актера Алексея Гуськова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности

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