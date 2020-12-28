Россиянин, которого не впустили в Украину, предложил взятку пограничникам и получил запрет на въезд в течение 3 лет
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook.
"В "Борисполе" россиянин пытался "купить" пропуск в Украину. 40-летний россиянин прилетел в столичный аэропорт рейсом из Турции. Во время мероприятий пограничного контроля ему было отказано в пересечении границы, так как иностранец не смог подтвердить цели своего путешествия в нашу страну", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что утром 28 декабря, не дождавшись обратного рейса, мужчина решил предложить им взятку. По словам работников аэропорта, мужчина предложил $300.
"Однако его замысел не удался. Неправомерные действия иностранца пограничники пресекли и проинформировали сотрудников Нацполиции. Кроме составления документов об уголовном правонарушении, гражданину РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Иностранец возвращен обратным рейсом", - подчеркнули в ведомстве.
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