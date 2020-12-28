Россия высылает болгарского дипломата после высылки Софией российских шпионов

28 декабря, 2020, 17:59

МИД РФ объявил персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова

Об этом говорится в заявлении на сайте российского ведомства.

Борисову дали 72 часа на отъезд. В министерстве заявили, что этот шаг стал ответом на "ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии".

МИД Болгарии 18 декабря объявил о высылке российского дипломата после того, как главный прокурор страны Иван Гешев заявил, что собрал доказательства того, что этот атташе с 2017 года собирал в стране секретную информацию военного характера.

По словам прокурора, уличенный дипломат получал сведения, составляющие гостайну, от гражданина Болгарии, у которого был доступ к такой информации.

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