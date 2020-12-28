"Шмыгаль цинично лжет": Рева рассказал о сокращении бюджета Минсоцполитики второй год подряд

28 декабря, 2020, 16:56

По словам экс-министра социальной политики Андрея Ревы, заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля об увеличении бюджета Министерства социальной политики на 20 млрд грн не соответствуют действительности, поскольку бюджет ведомства сокращается уже второй год подряд

Об этом Рева сказал в эфире Еспресо.TV.

"В нашей стране впервые с 2000 года бюджет на социальные программы сокращается. И то, что Шмыгаль нарисовал в своей голове, это то же самое, что 500 000 новых рабочих мест, которые он "создал". Он врет. Нагло, цинично врет обществу Украины. На самом деле бюджет Министерства социальной политики сокращается на 8,5 млрд гривен. Это дотация Пенсионному фонду, сокращается программа жилищных субсидий и ряд других программ", - сказал Рева.

Он отметил, что бюджет Минсоцполитики на 2021 год меньший, чем в 2020 году, а в 2020 году он был сокращен по сравнению с 2019 годом на 12 млрд грн.

Что касается финансирования Пенсионного фонда Украины (ПФУ), по словам Ревы, пока его дефицит составляет 18 млрд грн.

При этом в результате отмены повышения заработных плат ряду бюджетных работников, как медикам и педагогам, и уменьшения государственной дотации.

"Далее они с 1 января по 31 мая освободили 200 тис. предпринимателей первой группы от уплаты единого социального взноса. То есть если вы сокращаете поступления от ЕСВ, то вы бы, по идее, должны увеличивать государственную дотацию. Однако между первым и вторым чтением они уменьшили государственную дотацию на 8,5 млрд грн по сравнению с этим годом, когда у них минус 18", - подчеркнул он.

При этом, чтобы покрыть все запланированные на 2021 год мероприятия Пенсионного фонда, необходимо дополнительно 40 млрд грн.

"Почему я такую цифру говорю? Потому что с 1 марта надо пересчитать пенсии всем пенсионерам на 11% - это 2,5 млрд грн в месяц. С марта по декабрь это будет десять месяцев - 25 млрд. Нужно пересчитать пенсии людям в связи с минимальной заработной платой с 1 января и с 1 декабря. Нужно дважды проиндексировать пенсии тем, у кого нет полного страхового стажа и в связи с повышением прожиточного минимума нужно проиндексировать с 1 июля и с 1 декабря. Далее нужно пересчитать пенсии с 1 апреля тем, кто работает, и плюс они еще взяли на себя обязательства доплатить людям от 75 лет. Все это вместе тянет на 40 млрд гривен дополнительно. Они сократили дотации и не увеличили фонд оплаты труда, как это предполагалось. То есть у них "дыра" на сегодняшний день около 60 млрд в бюджете", - подчеркнул Рева.

Таким образом, по его словам, правительству в следующем году придется либо пересматривать бюджет и увеличивать финансирование Пенсионного фонда, либо сокращать выплаты пенсий и отказываться от индексаций и повышений, или будут перебои с их выплатами.

"Все три варианта одинаково возможны. Но не думаю, что на два других они пойдут. Тогда придется пересматривать бюджет", - подчеркнул экс-министр.