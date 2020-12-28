"Потому что доза предназначена для граждан России": посол США в РФ отказался вакцинироваться "Спутник V"

28 декабря, 2020, 11:48

Посол США в России Джон Салливан отказался делать прививку российской вакциной от коронавируса "Спутник V"

Об этом сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс в Twitter.

"Посол Салливан благодарит Министерство иностранных дел России за предложение вакцины, однако он бы не хотел принимать дозу SputnikV, предназначенную для граждан России. Мы счастливы, что две американские вакцины утверждены и уже помогают людям бороться с COVID-19 в ЕС, Великобритании, Латинской америке и США ", - написала Росс.

Ambassador Sullivan thanks @mfa_russia for its offer of a vaccine, however would not want to take a SputnikV dose meant for a Russian citizen . We're grateful that two US vaccines are now approved, and already helping people fight COVID-19 across the EU, UK, Latin America, and US. - Rebecca Ross (@USEmbRuPress) December 27, 2020

Пресс-аташе также добавила, что лучшим подарком для американских дипломатов стало бы немедленное освобождение осужденных в РФ американцев.

"Однако, если МИД РФ следит за нашими праздничными пожелания и, видимо, имеет контакты с Дедом Морозом, лучшим подарком будет немедленное освобождение незаконно задержанных граждан США Пола Уилана и Тревора Рида", - написала она.

В июне Московский городской суд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам лишения свободы по обвинению в "шпионаже". Его задержали 28 декабря 2019 года.

Тревор Рид был приговорен к девяти годам лишения свободы в августе "за применение насилия к полицейскому в Москве".

Предложение Салливану сделать прививки российской вакциной поступило от МИД РФ после того, как он опубликовал свое письмо к Санта-Клаусу, в котором заявил, что "вел себя очень хорошо, носил маску, соблюдал дистанцию" и попросил в качестве подарка вакцину, хоккейную клюшку и кроссовки для бега.

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