"Милан" предложил новый контракт самому дорогому футболисту Италии
Об этом сообщает Corriere della Sera.
Нынешний контракт Доннаруммы с "Миланом" заканчивается летом 2021 года. Уже с января итальянец может вести переговоры с другими клубами без согласия "россонери" и добраться до "Ювентуса" или "Интера", которые заинтересованы во вратаре, бесплатно.
Однако боссы "Милана", как и Джанлуиджи Доннарумма, заинтересованы в том, чтобы продолжить сотрудничество. Руководство "россонери" подготовили для 21-летнего голкипера новый контракт с зарплатой в 7 млн евро в год. Сейчас он зарабатывает 6 млн евро.
Итальянец выступает за "Милан" с 2015-го года. Он дебютировал за основной состав, когда ему было 16. Доннарумма является воспитанником "россонери". На его счету 223 матча, в том числе 78 "на ноль".
Ориентировочная трансферная стоимость Джанлуиджи Доннарумма составляет 60 млн евро, что является наивысшим показателем среди итальянцев. Он является пятым самым дорогим голкипером мира.
- 30 ноября сообщалось, что голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма не планирует покидать итальянский топ-клуб в конце этого сезона.
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