"Милан" предложил новый контракт самому дорогому футболисту Италии

28 декабря, 2020, 16:10

Руководство итальянского "Милана" предложило новый контракт голкиперу Джанлуиджи Доннарумме

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Нынешний контракт Доннаруммы с "Миланом" заканчивается летом 2021 года. Уже с января итальянец может вести переговоры с другими клубами без согласия "россонери" и добраться до "Ювентуса" или "Интера", которые заинтересованы во вратаре, бесплатно.

Однако боссы "Милана", как и Джанлуиджи Доннарумма, заинтересованы в том, чтобы продолжить сотрудничество. Руководство "россонери" подготовили для 21-летнего голкипера новый контракт с зарплатой в 7 млн евро в год. Сейчас он зарабатывает 6 млн евро.

Итальянец выступает за "Милан" с 2015-го года. Он дебютировал за основной состав, когда ему было 16. Доннарумма является воспитанником "россонери". На его счету 223 матча, в том числе 78 "на ноль".

Ориентировочная трансферная стоимость Джанлуиджи Доннарумма составляет 60 млн евро, что является наивысшим показателем среди итальянцев. Он является пятым самым дорогим голкипером мира.

30 ноября сообщалось, что голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма не планирует покидать итальянский топ-клуб в конце этого сезона.