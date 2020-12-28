"Медсистема в марте этого года была, как армия в начале 2014-го": Шмыгаль заявил о позитивных сдвигах в системе здравоохранения

28 декабря, 2020, 17:44

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "медицинская система стала намного сильнее и более способной к вызовам", ведь в Украине увеличили количество коек для больных COVID-19 и возросло количество ПЦР-тестов

Об этом он заявил во время заседания Кабмина 28 декабря.

Шмыгаль отметил, что следует зафиксировать положительные сдвиги и трансформации в Украине в 2020 году в работе системы здравоохранения.

"Медицинская система в марте этого года фактически была в таком же состоянии, как украинская армия в начале 2014-го. Ни средств индивидуальной защиты, ни кислорода, ни койкомест, фактически ликвидирована система противоэпидемической безопасности. Мы были вынуждены менять подходы, принципы, внедрять новые протоколы, мобилизовать больницы и врачей, чтобы эффективно противодействовать распространению COVID-19", - сказал он.

По его словам, в 2020 году медицинская система стала намного сильнее и более способной к вызовам.

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Так, с 12 тыс. в апреле до 65 тыс. увеличилось количество коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19. С 3,5 тыс. до более 45 тыс. - количество коек с кислородом.

Также премьер отметил, что возросло количество тестирований методом ПЦР с 200 до 55 тыс. в сутки.

"Установлена система дополнительных выплат украинским медикам на передовой борьбы с коронавирусом. Со следующего года уже заложено постоянное повышение зарплат врачам на 30%. Бюджет на медицину за 2 года увеличился на 60%, а это дополнительные 65 млрд грн", - добавил Шмыгаль.

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