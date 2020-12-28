"Евросолидарнисть", "Слуга народа" и ОПЗЖ делят лидерство в партийных рейтингах

28 декабря, 2020, 21:01

Партия Зеленского потеряла безоговорочное лидерство среди политических сил, ее рейтинг фактически сравнялся с поддержкой "Европейской Солидарности" и "ОПЗЖ", разница - в пределах погрешности

Такие данные на итоговой пресс-конференции "Новогодние надежды и неожиданности: с какими чувствами и мыслями украинцы провожают старый и встречают новый год" обнародовали руководители Фонда "Демократические инициативы" имени Кучерива, Центра Разумкова и КМИСа.

"Европейская Солидарность" после последних выборов в Верховную Раду нарастила около 10% и сейчас имеет рейтинг 17% от тех, кто готов идти на выборы и определился.

"Слуга народа", которая на парламентских выборах - 2019 взяла более 43%, сейчас получила бы 18% поддержки.

За пределами 5-процентного барьера находятся партии "Голос", "Украинская стратегия Гройсмана", "Свобода", "Удар" и другие.

О подобных тенденциях свидетельствует и опрос Центра Разумкова, проведенный с 4 по 9 декабря. По данным Центра Разумкова, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, партия "Слуга народа" получила бы 26,5% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился. За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 19,5%.

Общенациональный репрезентативный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии методом личного интервью с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование КМИС проведено с 4 по 8 декабря 2020 года методом телефонного опроса. В обоих исследованиях опрошено по 2000 респондентов. Погрешность составляет 3,3%.