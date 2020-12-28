"До конца января" Ермак назвал ориентировочные даты встречи советников лидеров "нормандского" формата
28 декабря, 2020, 14:50
Встреча советников лидеров государств "нормандской четверки" может пройти до конца января
Об этом рассказал председатель Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина .
"Сейчас обсуждаются новые даты, причем с самого начала января. Мы рассчитываем, что до конца января встреча на уровне политических советников произойдет", - сказал Ермак.
- Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что встреча советников Нормандской четверки должна пройти в ближайшее время.
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