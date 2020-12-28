"Челси" и "Астон Вилла" сыграли вничью в матче АПЛ

28 декабря, 2020, 22:25

В 16-м туре чемпионата Англии по футболу "Челси" сыграл вничью с "Астон Виллой"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился со счетом 1:1. За "Челси" на 34-й минуте забил Оливье Жиру, а в составе "Астон Виллы" отличился Анвар Эль-Гази.

После 15-го тура АПЛ "Челси" и "Астон Вилла" делят пятое-шестое места и отстают от зоны Лиги чемпионов на 1 балл.

Чемпионат Англии

16-й тур

28 декабря

"Челси" - "Астон Вилла" 1:1

Голы: Жиру, 34 - Эль-Гази, 50

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb