"Челси" и "Астон Вилла" сыграли вничью в матче АПЛ
28 декабря, 2020, 22:25
В 16-м туре чемпионата Англии по футболу "Челси" сыграл вничью с "Астон Виллой"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился со счетом 1:1. За "Челси" на 34-й минуте забил Оливье Жиру, а в составе "Астон Виллы" отличился Анвар Эль-Гази.
После 15-го тура АПЛ "Челси" и "Астон Вилла" делят пятое-шестое места и отстают от зоны Лиги чемпионов на 1 балл.
Чемпионат Англии
16-й тур
28 декабря
"Челси" - "Астон Вилла" 1:1
Голы: Жиру, 34 - Эль-Гази, 50
- Напомним, 26 декабря "Лестер" сыграл на своем поле вничью с "Манчестер Юнайтед" и остался на второй позиции в турнирной таблице.
- Также в 15-м туре чемпионата Англии по футболу "Арсенал" победил "Челси" в лондонском дерби.
- 27 декабря украинский футболист Андрей Ярмоленко помог "Вест Хему" сыграть вничью с "Брайтоном".
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