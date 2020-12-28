Производство против Филатова и судьи КСУ: правоохранители закрыли шесть дел по недостоверному декларированию

28 декабря, 2020, 13:59

Национальное антикоррупционное бюро и Госбюро расследований закрыли шесть уголовных производств за декларирование недостоверной информации

Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Так, Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло производства, которые открывали по материалам НАПК чудесами недостоверного декларирования по результатам проверки деклараций против:

- народный депутат VIII созыва Игоря Шкири (как утверждают в агентстве, не задекларировал имущество на общую сумму 63 млн грн, в том числе шесть земельных участков, принадлежащих жене, собственные корпоративные права, доход члена семьи, финансовые обязательства свои и жены) ;

- городского головы Днепра Бориса Филатова (в декларациях за 2016 и 2017 годы НАПК выявило недостоверные сведения на сумму 485,8 тыс. грн и 519,7 тыс. грн);

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- судьи Конституционного Суда Ирины Завгородней (НАПК утверждает, что она не задекларировала авто Land Rover стоимостью 615,3 тыс. грн, принадлежащее мужу)

- народный депутат VIII созыва Андрея Павелко, который якобы не задекларировал покупку аксессуара стоимостью 425 тыс. грн, полученные подарки в виде пользования гостиничным номером, не указал в декларации гражданскую жену и ее имущество: авто "Bentley Continental", "Land Rover Range Rover" , пользование квартирой;

- судьи Заводского районного суда Днепродзержинска Станислава Рычки, который не указал пользование женой квартирой, ее автомобиль и финансовые обязательства, доходы члена семьи в виде социальной помощи и подарка в виде квартир, общая сумма - 1,6 млн грн.

В НАПК также отметили, что Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении начальника следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергея Удовенко, который не задекларировал собственные денежные активы суммарно на 762,1 тыс. грн.

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