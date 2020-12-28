Президент и его команда не несут спорту ничего нового, - украинский чемпион НБА
Об этом сообщает "Трибуна".
По словам Медведенко, вся работа политиков в сфере спорта нацелена на консервацию системы и оттягивание момента перемен.
"Президент и та команда, которая сейчас формирует политику в сфере спорта, не несут спорту ничего нового. Вся работа нацелена на консервацию системы и оттягивание момента перемен. И такие тенденции ясно видны не только в спорте. Сдерживать, не стимулировать перемены можно долго, но остановить их нельзя. Спорт - это гражданское общество, он особо не зависит от государства. Зависят только те, кто сидит на бюджетной игле, но таких меньшинство, и с каждым днем сторонников перемен становится все больше", - сказал Медведенко.
Станислав Медведенко завершил карьеру в 2007 году. Работал в тренерском штабе сборной Украины по баскетболу. Дважды становился чемпионом НБА вместе с "Лос-Анджелес Лейкерс".
21 июня 2019 года ЦИК зарегистрировала Медведенко кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины на внеочередных выборах 21 июля 2019 года как самовыдвиженца в округе № 214 Днепровского района города Киева.
- 21 июля стало известно, что двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко готов стать политиком.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb