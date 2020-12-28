Правительство Шмыгаля в 2021 году просто будет "плыть по течению". У него нет стратегии действий, - Нефедов

28 декабря, 2020, 21:02

В правительстве Шмыгаля нет ни четкой стратегии, ни хорошей команды профессионалов. В 2021 году оно будет просто "плыть по течению"

Такое мнение высказал экс-глава украинской таможни Максим Нефедов в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.TV.

"В правительстве Шмыгаля нет хорошей команды профессионалов и четкой стратегии действий. Это не команда единомышленников, а скорее случайное объединение людей, представляющих различные силы и разные взгляды. Именно поэтому лично я мало верю в то, что в 2021 году Украину ждут позитивные и дальновидные решения от правительства. Скорее всего, правительство будет "плыть по течению" и решать проблемы по ситуации. Безусловно, о некоторых решениях этого правительства можно говорить в положительном контексте. Но это лишь маленькая часть в противовес всем непрофессиональным решениям Кабинета министров", - добавил Нефедов.

Нефедов отметил, что вопрос компетентности правительства все не заканчивается. По его мнению, правительство Шмыгаля вообще не может работать как слаженный механизм.

"Я бы поставил вопрос не о компетентности правительства, а о том, может ли это правительство вообще работать как слаженный механизм. Потому что пока мы наблюдаем тотальный хаос и бездействие. Поэтому, принимают они решения в пользу олигархов или какие-то другие сомнительные решения, для меня это правительство является неэффективным. Ведь они работают не как "слаженный оркестр", а как хаотичный механизм", - добавил Нефедов.

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