Помощь Украине и сдерживание России: что включает бюджет США на 2021 год

28 декабря, 2020, 10:22

Бюджет США на 2021 финансовый год (начинается 1 октября) предусматривает 290 млн долларов на противодействие влиянию России, а также помощь Украине на 250 млн долларов

Закон утвержден Конгрессом США, сегодня его подписал президент Дональд Трамп.

Деньги предлагается выделить на противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире.

Кроме того, в бюджете прописывается запрет на финансирование деятельности, которая может способствовать стратегическим целям РФ, и угрожает интересам национальной безопасности США. Также Вашингтон выделяет деньги на поддержку программ развития демократий в РФ, странах Европы, Евразии и Центральной Азии. Продолжается запрет на финансирование любой деятельности по признанию суверенитета России над оккупированным украинским Крымом.

При этом 20 млн долларов будут направлены на укрепление демократии и гражданского общества в Центральной Европе, в том числе на обеспечение прозрачности, независимых СМИ, верховенства закона, прав меньшинств и программ по борьбе с антисемитизмом.

Конгресс также ограничил Минторгу, Минюсту и NASA возможность приобретения в России, Китая, КНДР и Ирана разного рода информационных систем в связи с риском кибершпионажа и киберугрозами.

Директор ЦРУ в течение 100 дней должен предоставить Конгрессу доклад о коррупции и коррупционной деятельности крупных бизнесменов из России, а также стран Восточной Европы, которые, в частности, поддерживают российское правительство.

Военная помощь Украине в 250 млн долларов предоставляется в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которая пойдет на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

Кроме того, документ содержит положения об усилении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

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