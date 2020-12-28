Полиция провела обыски в горсовете Николаева

28 декабря, 2020, 19:04

28 декабря полиция провела обыски в городском совете Николаева из-за возможного завышения стоимости работ на 200 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня, 28 декабря, следователи Заводского отдела полиции совместно со следователями Следственного управления, а также сотрудниками Управления стратегических расследований ДСР и УСБУ в Николаевской области под процессуальным руководством местной прокуратуры провели ряд обысков на территории подрядной организации и в рабочих кабинетах должностных лиц Николаевского городского совета относительно присвоения средств местного бюджета, выделенных на работы по обустройству парков, скверов и ремонту тротуарной плитки, выполняемые на заказ ДЖКХ", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что в октябре 2019 года между подрядной организацией и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета было заключено соглашение по капитальному ремонту сквера и территории Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова в Заводском районе Николаева.

"В ходе расследования установлено, что работы по указанному договору проводились не в полном объеме, а общая их стоимость завышена более чем на 200 тыс. грн", - добавили правоохранители.

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