Получатели субсидии не ощутят повышения тарифов на коммуналку, - Минсоцполитики

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"При нынешней системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку его покроет увеличенный размер субсидии. Те домохозяйства, которые ранее не получали субсидию, но которым в случае роста расходов на коммуналку сложно платить за жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться за оформлением субсидии", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 1,8 млн семей пользуются льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг и имеют скидку от 25 до 100% в зависимости от категории льготника.

Напомним, что Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения - 90 коп за первые 100 кВт-час с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-час.

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