По Италии ударил сильный ураган, есть погибшие

28 декабря, 2020, 16:58

В Италии в результате непогоды погиб один человек, еще двое получили травмы

Об этом сообщает ANSA.

Так, на Сардинии погиб пожарный при попытке починить электрокабель, который оборвался в результате непогоды.

В Милане получила травмы женщина, на которую упал фонарный столб из-за сильного ветра, а в Риме мужчину госпитализировали после того, как на него упало дерево.

В некоторых регионах, среди которых Милан, Турин и Генуя, зафиксировали сильные снегопады.

К островам Эльба и Капри прекращено судоходство.

В Венеции подняли специальные морские барьеры, которые должны предотвратить наводнения.

Также сообщается о повышении уровня опасности в ряде регионов из-за непогоды.

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