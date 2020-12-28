По Италии ударил сильный ураган, есть погибшие
28 декабря, 2020, 16:58
В Италии в результате непогоды погиб один человек, еще двое получили травмы
Об этом сообщает ANSA.
Так, на Сардинии погиб пожарный при попытке починить электрокабель, который оборвался в результате непогоды.
В Милане получила травмы женщина, на которую упал фонарный столб из-за сильного ветра, а в Риме мужчину госпитализировали после того, как на него упало дерево.
В некоторых регионах, среди которых Милан, Турин и Генуя, зафиксировали сильные снегопады.
К островам Эльба и Капри прекращено судоходство.
В Венеции подняли специальные морские барьеры, которые должны предотвратить наводнения.
Также сообщается о повышении уровня опасности в ряде регионов из-за непогоды.
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