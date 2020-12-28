Переговоры в "нормандском" формате зашли в тупик из-за РФ, - Разумков
28 декабря, 2020, 10:37
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что урегулирование войны с Россией в "нормандском" формате зашло в тупик
Об этом он рассказал в интервью УП .
"Я все же надеюсь, мы сможем выйти из этого тупика, который мы наблюдаем на уровне "нормандского "формата", - сказал Разумков.
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Глава ВР отметил, что это не проблема Украины.
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"Это проблема одного, другого переговорщика, позиция которого достаточно деструктивная как в ТКГ, так и в "нормандском" формате, я имею в виду Россию", - добавил он.
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