Оккупанты 13 раз в сутки нарушали "перемирие" на Донбассе, один украинский военнослужащий ранен

28 декабря, 2020, 19:53

28 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что большинство нарушений были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня враг применил БПЛА, но действия средств РЭБ остановили дальнейшее его использование.

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Вблизи населенного пункта Чермалык российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один из украинских военных получил ранение. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная помощь врачей.

Также оккупационная огневая активность была замечена и неподалеку от Авдеевки и Марьинки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с Южным вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Рядом со Светлодарском оккупанты применили автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

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