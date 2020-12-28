Ограничения на въезд в Польшу будут продолжаться до 17 января, - ГПСУ
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает "Радио Свобода".
В Государственной пограничной службе отметили, что введенные Польшей новые ограничения на пребывание и въезд в страну будут действовать до 17 января 2021 года.
"Кроме этого, установлен 10-дневный карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом, запрещено свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь: с 19:00 31 декабря 2020 года до 6:00 1 января 2021-го. Приостановлена работа торговых центров, обслуживание в гостиницах, функционирование инфраструктуры горнолыжных трасс. Ограничен доступ к спортивной инфраструктуре", - говорится в сообщении.
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В то же время право на въезд не ограничено для таких категорий граждан:
- которые являются супругами или детьми граждан Польши
- которые имеют "карту поляка"
- имеющих право на постоянное или временное проживание
- имеющих право на работу
- которые получают образование в Польше
- которые являются учеными
- которые являются членами семей гражданина ЕС
- которые являются водителями транспортных средств сферы международных перевозок
- которые являются моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ, работниками дипломатических и консульских учреждений
- которые являются пассажирами воздушных судов (при определенных условиях)
- въезжающих в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и на основании "гуманитарной" или бизнес-визы, являются иностранными предпринимателями и т. п.
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