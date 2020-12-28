 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоОграничения на въезд в Польшу будут продолжаться до 17 января, - ГПСУ

Ограничения на въезд в Польшу будут продолжаться до 17 января, - ГПСУ


фото: reuters
С 28 декабря по 17 января въезд в Польшу будет ограничен

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает "Радио Свобода".

В Государственной пограничной службе отметили, что введенные Польшей новые ограничения на пребывание и въезд в страну будут действовать до 17 января 2021 года.

"Кроме этого, установлен 10-дневный карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом, запрещено свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь: с 19:00 31 декабря 2020 года до 6:00 1 января 2021-го. Приостановлена работа торговых центров, обслуживание в гостиницах, функционирование инфраструктуры горнолыжных трасс. Ограничен доступ к спортивной инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Читайте также: Польша изменила правила въезда для украинцев

В то же время право на въезд не ограничено для таких категорий граждан:

  • которые являются супругами или детьми граждан Польши
  • которые имеют "карту поляка"
  • имеющих право на постоянное или временное проживание
  • имеющих право на работу
  • которые получают образование в Польше
  • которые являются учеными
  • которые являются членами семей гражданина ЕС
  • которые являются водителями транспортных средств сферы международных перевозок
  • которые являются моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ, работниками дипломатических и консульских учреждений
  • которые являются пассажирами воздушных судов (при определенных условиях)
  • въезжающих в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и на основании "гуманитарной" или бизнес-визы, являются иностранными предпринимателями и т. п.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать