Ограничения на въезд в Польшу будут продолжаться до 17 января, - ГПСУ

28 декабря, 2020, 15:00

С 28 декабря по 17 января въезд в Польшу будет ограничен

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает "Радио Свобода".

В Государственной пограничной службе отметили, что введенные Польшей новые ограничения на пребывание и въезд в страну будут действовать до 17 января 2021 года.

"Кроме этого, установлен 10-дневный карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом, запрещено свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь: с 19:00 31 декабря 2020 года до 6:00 1 января 2021-го. Приостановлена работа торговых центров, обслуживание в гостиницах, функционирование инфраструктуры горнолыжных трасс. Ограничен доступ к спортивной инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Читайте также: Польша изменила правила въезда для украинцев

В то же время право на въезд не ограничено для таких категорий граждан:

которые являются супругами или детьми граждан Польши

которые имеют "карту поляка"

имеющих право на постоянное или временное проживание

имеющих право на работу

которые получают образование в Польше

которые являются учеными

которые являются членами семей гражданина ЕС

которые являются водителями транспортных средств сферы международных перевозок

которые являются моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ, работниками дипломатических и консульских учреждений

которые являются пассажирами воздушных судов (при определенных условиях)

въезжающих в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и на основании "гуманитарной" или бизнес-визы, являются иностранными предпринимателями и т. п.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо