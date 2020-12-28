Нужно вакцинировать от коронавируса 30-35 млн украинцев до конца 2021 года - академик НАН

28 декабря, 2020, 09:45

Академик НАН Сергей Комиссаренко прокомментировал Нацплан по вакцинации от COVID-19, утвержденный правительством

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

"Я думаю, что 20 млн - это мало, но это лучше, чем 4 или 8 млн. Также я убежден, что два или полтора года - слишком долго. Надо приложить максимум усилий для более полной - 30-35 миллионов граждан Украины - и своевременной вакцинации, завершить ее до конца 2021 года", - сказал Комиссаренко.

Он считает, что в первую очередь надо вакцинировать людей, которые еще не болели.

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"Потому что те, кто переболел, могут еще иметь определенный иммунитет, и они могут еще немного подождать, пока будут иммунизированы другие", - рассказал академик.

Напомним, 22 декабря в Минздраве рассказывали о плане по вакцинации населения в 4 этапа с временными рамками каждой фазы процесса.